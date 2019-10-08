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Müge Anlı canlı yayında son dakika Sibel Altan gelişmesi! Gerçekleri anlattı...

Müge Anlı evlendikten 15 gün sonra takıları alarak ortadan kaybolan Sibel Altan'ı aramaya başlamıştı. Sibel Altan bu sabah Müge Anlı canlı yayına bağlandı ve gerçekleri anlattı. Kısa süre sonra ATV'deki Müge Anlı'nın canlı yayın programına gelen bir telefonla gerçekler ortaya çıktı. Sibel Altan ile bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığını söyleyen kişi, kendisinin yanında olmadığını söylemişti. Müge Anlı canlı yayınının ilerleyen saatlerinde bir izleyici daha telefonla bağlandı ve "Yalan söylüyor, kız yanında. Müge Hanım sizin yayına bağlandıktan sonra kızla birlikte gittile" dedi. İşte Müge Anlı canlı yayınındaki Sibel Altan hakkındaki son dakika gelişmeleri.

Giriş Tarihi: 08.10.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 10:54
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Müge Anlı canlı yayında Sibel Altan gelişmesi! 15 günlük evliyken ortadan kaybolmuştu...
Müge Anlı canlı yayında Sibel Altan gelişmesi! 15 günlük evliyken ortadan kaybolmuştu...

Sibel Altan 8 Ekim sabahı Müge Anlı canlı yayınında gerçekleri anlattı! İşte Müge Anlı'daki son dakika gelişmesi....

Müge Anlı evlendikten 15 gün sonra takıları alarak ortadan kaybolan Sibel Altan'ı aramaya başlamıştı. Kısa süre sonra ATV'deki Müge Anlı'nın canlı yayın programına gelen bir telefonla gerçekler ortaya çıktı. Sibel Altan ile bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığını söyleyen kişi, kendisinin yanında olmadığını söylemişti.

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Müge Anlı canlı yayında Sibel Altan gelişmesi! 15 günlük evliyken ortadan kaybolmuştu...
Müge Anlı canlı yayında Sibel Altan gelişmesi! 15 günlük evliyken ortadan kaybolmuştu...

Müge Anlı canlı yayınının ilerleyen saatlerinde bir izleyici daha telefonla bağlandı ve "Yalan söylüyor, kız yanında. Müge Hanım sizin yayına bağlandıktan sonra kızla birlikte gittile" dedi. İşte Müge Anlı canlı yayınındaki Sibel Altan hakkındaki son dakika gelişmeleri.

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Müge Anlı canlı yayında Sibel Altan gelişmesi! 15 günlük evliyken ortadan kaybolmuştu...
Müge Anlı canlı yayında Sibel Altan gelişmesi! 15 günlük evliyken ortadan kaybolmuştu...

NELER YAŞANMIŞTI?

Müge Anlı canlı yayınına katılan Nazmi Altan 15 gün önce evlendiği Sibel Altan'ı aradığını söyledi. Annesi, eşi ve kayınvalidesi Niğde'de kaybolan Sibel Altan'ı aramak için ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı. 18 yaşındaki Sibel Altan 3 Ekim'de 15 günlük gelinken evden ekmek almak için çıktı bir daha da geri dönmedi.

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Müge Anlı canlı yayında Sibel Altan gelişmesi! 15 günlük evliyken ortadan kaybolmuştu...
Müge Anlı canlı yayında Sibel Altan gelişmesi! 15 günlük evliyken ortadan kaybolmuştu...

"TAKILARI ALIP GİTTİ"

Sibel Altan eşi Nazmi ile de kaçarak evlenmiş. Nazmi Bey, "Evet Müge Hanım anlaşarak kaçtık ve evlendik. Ben Ocak ayında görmeye gittim, istedik ama ailesi vermemişti. 2 hafta sonra Sibel "biz anlaşamayacağız, yapamayacağız" dedi, bitirdik. Sonra Kurban Bayramı'nından sonraki gün sosyal medyada yeniden konuştuk. Onun rızasıyla kaçtık. Dini ve resmi nikahımızı kıydık. Düğünden 15 gün sonra da evden takıları alarak gittik." şeklinde konuştu.

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Müge Anlı canlı yayında Sibel Altan gelişmesi! 15 günlük evliyken ortadan kaybolmuştu...
Müge Anlı canlı yayında Sibel Altan gelişmesi! 15 günlük evliyken ortadan kaybolmuştu...

"O SABAH ÇOK İYİYDİK"

Nazmi Bey, "Evde kavga etmedik. Aksine çok iyiydik. O gün kendi eliyle ayakkabımı giydirdi. Kıyafetlerimi ütüledi, giydirdi. Öptü sarıldı işe gönderdi. Hatta yetmedi balkona çıktı el salladı." dedi.