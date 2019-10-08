Müge Anlı canlı yayında son dakika Sibel Altan gelişmesi! Gerçekleri anlattı...

Müge Anlı evlendikten 15 gün sonra takıları alarak ortadan kaybolan Sibel Altan'ı aramaya başlamıştı. Sibel Altan bu sabah Müge Anlı canlı yayına bağlandı ve gerçekleri anlattı. Kısa süre sonra ATV'deki Müge Anlı'nın canlı yayın programına gelen bir telefonla gerçekler ortaya çıktı. Sibel Altan ile bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığını söyleyen kişi, kendisinin yanında olmadığını söylemişti. Müge Anlı canlı yayınının ilerleyen saatlerinde bir izleyici daha telefonla bağlandı ve "Yalan söylüyor, kız yanında. Müge Hanım sizin yayına bağlandıktan sonra kızla birlikte gittile" dedi. İşte Müge Anlı canlı yayınındaki Sibel Altan hakkındaki son dakika gelişmeleri.