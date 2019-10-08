08 Ekim 2019, Salı
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yola çıkacaklar dikkat | 8 Ekim 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.10.2019
YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT! METEOROLOJİ UYARDI...

8 Ekim 2019 Salı günü için 'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, 'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 8 Ekim 2019 Salı hava durumu tahminleri...

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, 'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu ile Muğla, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (30-50 kg/m²) olması bekleniyor.

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