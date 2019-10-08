İstanbul'da yağmur ve kazalar trafiği felç etti!
İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde etkili olan yağmur ve beraberindeki kazalar trafiği felç etti. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyesine ulaştı. Meteorolojiden, Marmara da dahil bazı bölgeler için sağanak uyarısı gelirken, İstanbul'daki yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
İstanbul'da etkili olan yağmur ve beraberindeki kazalar trafiği felç etti. Saat 08.44 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyesine ulaştı. Meteoroloji'den, Marmara da dahil bazı bölgeler için sağanak uyarısı gelirken, İstanbul'daki yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından sağanak sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkili olmaya başladı.
Yağış nedeniyle sabah işe giden bazı vatandaşlar ıslanmaktan şemsiyeleri sayesinde kurtulurken bazıları ise yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmurla beraber trafik kazaları da meydana geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasına göre saat 08.15'te trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyesine ulaştı.
METEOROLOJİDEN SAĞANAK UYARISI
Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde artarken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde hava parçalı bulutlu olacak.
Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu ile Muğla, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu kesimlerde meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önem taşıyor.
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