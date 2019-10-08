Başakşehir AYKOSAN’da iş yerinde korkutan yangın
Başakşehir AYKOSAN’daki boş bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangın saat 02.00 sularında Başakşehir, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi AYKOSAN Sanayi Sitesi E Blok’taki boş bir iş yerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, plastik ayakkabı tabanı imalatı yapan bir işyerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören yan tarafında bulunan çalışan işçiler ilk müdahalenin ardından durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın diğer iş yerlerine sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.
Korkutan yangında kimse yaralanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri duman tahliyesinin ardından soğutma çalışması yaptı.
Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- '2030 yılından geldim' demişti kehanetleri yine gerçekleşti...
- TEM'de bu sabah! 12 araç birbirine girdi
- Müge Anlı canlı yayında Sibel Altan gelişmesi
- Sosyal medyayı sallayan mantık sorusu!
- Engelli gencin feci ölümü! Katiller...
- Sabah böyle uyandılar
- Müge Anlı canlı yayın izle! Müge Anlı canlı yayında...
- İstanbul'da yağmur ve kazalar trafiği felç etti!
- Makyaj malzemesi sandığı yapıştırıcıyla gözlerini yapıştırdı
- Baskın! Gözlerini bile açamadılar
- Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak gelişme! Enerjide hidrolik çatlatma dönemine başladı
- Serdar Seyitoğlu ile Mustafa Seyitoğlu hakkında karar
- CHP'li Karaburun Belediyesi'nde bayrak skandalı! TC ibaresi ve Türk bayrağı neden kaldırıldı? | Video izle
- Azerbaycan'da AVM’de büyük yangın! 200 itfaiye eri müdahale etti | Video izle
- Trump'ın "kör bırakıldığı" iddialarına yanıt
- Trump'ın Türkiye tehdidine Rusya'dan yanıt
- Milli judocu Vedat Albayrak'tan gümüş madalya
- Dolar ve Euro ne kadar oldu? 8 Ekim 2019 dolar ve euro kuru...
- 8 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- OGM sonuçları için merakla beklenen tarih! 2700 personel alımı OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Emeklilere 3 maaş avans 10 maaş kredi fırsatı… Emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır?
- ÖSYM sınav takvimi 2020: KPSS, YKS, DGS ne zaman yapılacak? 2020 sınav tarihleri…