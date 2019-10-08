İstanbul’da tramvaya asılan küçük çocuk şoke etti
İstanbul’da Kabataş Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü, Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvaya asılan küçük bir çocuğu görünce şoke oldu. Hareket halindeki tramvaya tutunan çocuğun gerçekleştirdiği tehlikeli yolculuk kask kamerasına yansıdı.
İstanbul'da görenleri şoke eden görüntüler geçtiğimiz Pazar günü saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Kabataş'ta kaydedildi. Beyoğlu Kabataş Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvaya küçük bir çocuğun asıldığını gördü.
KÜÇÜK ÇOCUK YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ
Manzara karşısında şoke olan sürücü, hemen çocuğu uyararak inmesini istedi. Ancak hareket halinde olan tramvaya tutunmaya devam eden çocuk, metrelerce bu şekilde seyretti. Çocuğun tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirirken, o anlar ise kask kamerasına yansıdı.
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