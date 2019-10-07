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Üniversiteyi karıştıran taciz iddiası! Mesajlar ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
ÜNİVERSİTEDE TACİZ SKANDALI!

Yükseköğretim Kurulu (), Burdur Ersoy Üniversitesi'ndeki () ve tecavüz girişimi iddialarıyla ilgili disiplin soruşturması dosyasını perşembe günü görüşecek.

Burdur 'de öğretim görevlisinin bazı kız öğrencilere girişiminde bulunduğu iddia edildi. Üniversitede öğrenci olduğunu söyleyen bir kadın Twitter kullanıcısı "Uzun zamandır bu psikolojinin yarattığı hisle yaşayamıyorum. Üniversitesi'ndeki öğretim üyelerinden 2 kişi, ben de dahil çoğu kadın öğrenciye taciz ve tecavüz girişiminde bulunmuştur" mesajını paylaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Taciz ve tecavüz girişimi iddialarının sosyal medyada yayılmasının ardından MAKÜ Rektörlüğü soruşturma başlattı. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 5 Mart 2019 tarihinde konuyla ilgili disiplin soruşturması açıldığı ve söz konusu öğretim görevlisinin 'kamu görevinden çıkarılma' cezası ile 'e bildirildiğine dikkat çekildi.

DİSİPLİN KURULU PERŞEMBE GÜNÜ TOPLANIYOR

YÖK yetkililerinden edinilen bilgiye göre MAKÜ'den iletilen dosya bu hafta perşembe günü yapılması planlanan 'YÖK Yüksek ' toplantısında görüşülecek.

Yüksek Disiplin Kurulu, öğretim görevlisi ile ilgili cinsel taciz iddialarını değerlendirmeye alacak ve rektörlüğün teklif ettiği 'kamu görevinden çıkarma' cezasının uygulanıp uygulanmayacağına karar verecek.

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g&#246;lge gölge

Açıklayın şerefsizin ismini, niye saklıyorsunuz ki? Vatandaş verir nasılsa cezasını. Yapanın yanına kar kalıyor, cezalarda caydırıcılık yok.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 07.10.2019 17:39
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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