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Köylüler metan gazından zehirlendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
KÖYLÜLER BU HALE GELDİ

'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde sızan metan gazından etkilenen köylüler hastanelere kaldırılıyor. andarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı köy giriş ve çıkışlarında sağlık ekipleri, ve itfaiye ekipleri hazır bekletiliyor.

Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde kaynağı bilinmeyen metan gazından etkilenen vatandaşlar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

DEZENFEKTE EDİLİYOR

Köyden sağlık ekipleri tarafından alınarak hastaneye getirilen hastalar, hastanede bulunan Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) alanlarında dezenfekte edildikten sonra hastane içerisine alındı.

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Köye giriş ve çıkışlar tamamen yasaklanırken, olay yerine gelen ekipleri, giydikleri özel kıyafetlerle köyde inceleme yapıyor. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı köy giriş ve çıkışlarında sağlık ekipleri, ve itfaiye ekipleri hazır bekletiliyor.

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