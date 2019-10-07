Üniversiteli İpek yurt odasında ölü bulundu
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kız öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencisi İpek Ç. (25), odasında ölü bulundu. Vücudunda kesici ve delici aletle yara izine rastlanmayan İpek Ç.'nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait İsabeyli Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdunda kalan Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İpek Ç., bu sabah yatağında hareketsiz yatarken bulundu.
HAYATA VEDA ETTİ
Odaya giren temizlik görevlisi, İpek Ç.'yi hareketsiz görünce yurt görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine yurda sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde İpek Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
MORGA GÖTÜRÜLDÜ
İpek Ç.'nin vücudunda ise kesici ve delici aletle yara izine rastlanmadı. Jandarma ekipleri, odada inceleme yaptı ardından İpek Ç.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze aracıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Doğum yerinin Hatay olduğu öğrenilen İpek Ç.'nin, epilepsi hastası olduğu ve bir süredir antidepresan kullandığı belirtildi. Jandarma, İpek Ç.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Boris Johnson, AB'den cevap bekliyor
- Hiçbir şey görüldüğü gibi değil! Ağızları açık bırakan sihirbazlık numaralarının ipuçları...
- Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
- 2020 ÖSYM sınav takvimi KPSS ve YKS ne zaman?
- İstanbul için Valilikten uyarı!
- Türkiye'nin 4 yıl sonraki nüfusu ne kadar olacak? 2023'de memleketinizin nüfusu ne kadar artacak?
- Sınıra yakın mahallelerin boşaltıldığı iddiasına yalanlama
- 2700 personel alımı OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Esra Erol canlı yayınında gergin anlar!
- TCDD, YHT'lerde en çok unutulan eşyaları açıkladı
- 8 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- OGM sonuçları için merakla beklenen tarih! 2700 personel alımı OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Emeklilere 3 maaş avans 10 maaş kredi fırsatı… Emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır?
- ÖSYM sınav takvimi 2020: KPSS, YKS, DGS ne zaman yapılacak? 2020 sınav tarihleri…
- Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç ne zaman?
- MTA fay hattı: İstanbul fay hatları haritası – Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
- AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2019 AÖF kayıt yenileme ücretleri ne kadar?
- BİM aktüel 11 Ekim Cuma kataloğu! BİM’de bu hafta neler var? BİM aktüel ürünler kataloğunda hesaplı ürünler!
- İran’dan Irak’taki olaylara ilişkin açıklama
- THY en az lise mezunu 700 yeni kabin memuru alacak! THY personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- BM'den Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu hakkında flaş açıklama
- Suriye operasyonu son dakika başladı mı? Türkiye Suriye’ye ne zaman girecek? Barış Pınarı harekatı nedir?