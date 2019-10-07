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Üniversiteli İpek yurt odasında ölü bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
ÜNİVERSİTELİ İPEK'İN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

'ın Nazilli ilçesinde yurdunda kalan üniversite öğrencisi İpek Ç. (25), odasında ölü bulundu. Vücudunda kesici ve delici aletle yara izine rastlanmayan İpek Ç.'nin cansız bedeni otopsi için 'na götürüldü.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait İsabeyli Mahallesi'ndeki yurdunda kalan Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İpek Ç., bu sabah yatağında hareketsiz yatarken bulundu.

HAYATA VEDA ETTİ

Odaya giren temizlik görevlisi, İpek Ç.'yi hareketsiz görünce yurt görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine yurda sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde İpek Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

MORGA GÖTÜRÜLDÜ

İpek Ç.'nin vücudunda ise kesici ve delici aletle yara izine rastlanmadı. Jandarma ekipleri, odada inceleme yaptı ardından İpek Ç.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze aracıyla morguna götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Doğum yerinin Hatay olduğu öğrenilen İpek Ç.'nin, epilepsi hastası olduğu ve bir süredir antidepresan kullandığı belirtildi. Jandarma, İpek Ç.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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