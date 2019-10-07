Sultangazi'de 3 gaspçı dehşet saçtı!
Sultangazi'de 3 gaspçı, gündüz saatlerinde sokak ortasında kimseye aldırmadan yaptığı gapslar güvenlik kameralarına yansıdı. Gasp ettikleri 2 kişinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, tedavi için gittikleri hastanede kıskıvrak yakaladı.
Sultangazi'de 3 gaspçının güpegündüz sokak ortasında kimseye aldırmadan yaptığı gasplar güvenlik kameralarına yansıdı
İlk olay Cebeci Mahallesi Caddesi'nde geçen cuma günü meydana geldi. Serkan O. (17), Şerif K. (17) ve Ömer Y. (18) ,caddede yürüyen Suriye uyruklu Abdullah Rasheed (16)'ı takip etti. Şüpheliler daha sonra Rasheed'ın önünü keserek dövmeye başladılar. Şüpheliler, aldığı yumruk darbeleriyle yere yığılan Rasheed'in içinde kimliği ve 800 TL parası bulunan cüzdanını alarak kaçtı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
DEHŞET SAÇAN GASPÇILAR KAMERADA
Görüntülerde, cadde üzerinde yürüyen Abdullah Rasheed, bir sokağa girdiği sırada kendisini takip eden 3 kişinin koşarak, önünü kestiği ve feci şekilde dövmeye başladıkları görülüyor. Rasheed yumruk darbeleriyle yere yığılıyor. Gaspçılar yere yığılan genci tekmelemeye devam ediyor ve içinde para ve kimliği bulunan üzerindeki cüzdanı çalarak, olay yerinden koşarak ayrılıyorlar. Gencin yardımına ise yoldan geçen bir kadının koştuğu görülüyor.
KİMSE YARDIM ETMEDİ
3 şüpheli aynı, Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde takip ettikleri bir kişiyi daha gasp etti. Takip ettikleri kişiye koşarak saldırmaya başlayan şüpheliler, daha sonra cebindeki telefonu alarak kayıplara karıştı. Gasp anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedilirken çevredekilerin yaşanan olaya sessiz kaldıkları görüldü.
ÜÇ KİŞİ KISA SÜREDE YAKALANDI
Gaspa uğrayan iki kişinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, gaspçıların kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Serkan O. ve Ömer Y., tedavi için gittikleri Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözaltına alınırken, Şerif K., İsmetpaşa Mahallesi ailesiyle birlikte ikamet ettiği evde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Y., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Serkan O. ve Şerif K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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