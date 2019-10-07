MTA fay hattı: İstanbul fay hatları haritası – Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İstanbul fay hatları haritası vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Fay hatlarının nereden geçtiğini öğrenmek isteyen vatandaşlar MTA fay hattı sorgulama sayfasına yoğun ilgi gösteriyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, yeni bir sistemi hizmete açtı. İstanbul’da geçtiğimiz günlerde yaşanan depremin ardından vatandaşlar MTA fay hattı sorgulama yapıyor. İşte, İstanbul ve Türkiye’de etkili olan fay hatları!
MTA fay hattı sorgulama sayfası erişime açıldı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan MTA fay hattı sorgulama ekranı ile İstanbul fay hatları haritasını öğrenmek mümkün. Peki, evimin altından fay hattı geçiyor mu? İstanbul'da yaşanan 5.8 şiddetindeki depremin ardından İstanbul fay hatları haritası yoğun şekilde sorgulanmıştı. İşte, MTA fay hattı sorgulama sayfası!
MTA FAY HATLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Aşağıdaki panele tıkladıktan sonra harita kullanarak oturduğunuz yere yaklaşınız. Ardından sol tarafta yer alan panelde bulunan "Faylar" işaretine tıkladıktan sonra fay haritasını öğrenebilirsiniz.
Öte yandan yine son 24 saat, son 7 gün veya son 30 gün seçenekleri işaretlendiğinde bölgede seçilen tarih aralığında olan depremi de öğrenebilirsiniz.
MTA FAY HATLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
FAY HATTI NEDİR?
Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri sonucu oluşan gerilme ve sıkışmalar, yer kabuğunun bazı bölümlerinde yüzyıllar boyunca enerji biriktirir. Bu enerjiler zaman zaman ortaya çıkar. Yer kabuğundaki bu hareketli kesimlere "fay" adı verilir.
Birbirlerinin hareketini engelleyen levhalar arasında sürtünme başlar. Levhaların birbirlerine sürtünmesi sırasında, büyük kaya kütlelerinin arasında kalan "fay" adını verdiğimiz zayıf yerler zorlanırlar ve buralarda gerilme enerjisi birikir.
Zorlanma ve sürtünmenin etkisiyle kısa bir zaman içerisinde çok şiddetli bir kırılma ve hareket ortaya çıkar. Oluşan ilk harekete "deprem" (ana şok), şiddetli sarsıntının etkisiyle o bölgedeki yer kabuğunun zayıf diğer kısımlarının kırılmasına da "artçı depremler" (artçı şoklar) denir.
İSTANBUL ACİL TOPLANMA ALANLARI
Acil toplanma alanları herhangi bir afet sonrasında toplanılmaya uygun güvenli alanlardır.
ACİL TOPLANMA ALANI BİLGİSİ SORGULAMA :
Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen İstanbullular E-Devlet'e (https://www.turkiye.gov.tr) giriş yaparak "Acil Toplanma Alanı Sorgulama" başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir.
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