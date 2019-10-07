Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını öldürdü
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
Ağrı'da 11 çocuk babası Bünyamin Solmaz, kumayı kabul etmeyen eşi Saime Solmaz ile kızı Keziban Kaya'yı vurarak öldürdü. Saldırıdan sonra kaçan Solmaz, oğlunun evinin yakınındaki mezarlıkta yakalandı. Saime Solmaz'ın kardeşi Mahmut Demir, "Eniştem yakalanmasa can almaya devam edebilirdi" dedi.
Bünyamin Solmaz, dün akşam beraberine sevgilisini de alıp, ailesinin yaşadığı Değirmendüzü Köyü'ndeki eve geldi. İçeri girdiği anda da yanında getirdiği tabancayı eşi Saime Solmaz (52) ile evli ve 5 çocuk annesi kızı Keziban Kaya'ya (32) ateşledi. Anne kız, olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Solmaz, jandarma tarafından saklandığı ilçe mezarlığında yakalandı.
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