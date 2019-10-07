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Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
İĞRENÇ TEKLİFİ KABUL ETMEYEN EŞİNE BAKIN NE YAPTI!

'da 11 çocuk babası , kumayı kabul etmeyen eşi Saime Solmaz ile kızı 'yı vurarak öldürdü. Saldırıdan sonra kaçan Solmaz, oğlunun evinin yakınındaki mezarlıkta yakalandı. Saime Solmaz'ın kardeşi , "Eniştem yakalanmasa can almaya devam edebilirdi" dedi.

, dün akşam beraberine sevgilisini de alıp, ailesinin yaşadığı Değirmendüzü Köyü'ndeki eve geldi. İçeri girdiği anda da yanında getirdiği tabancayı eşi Saime Solmaz (52) ile evli ve 5 çocuk annesi kızı 'ya (32) ateşledi. Anne kız, olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Solmaz, jandarma tarafından saklandığı ilçe mezarlığında yakalandı.

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