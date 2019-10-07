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OGM sonuçları için merakla beklenen tarih! 2700 personel alımı OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.10.2019
2700 PERSONEL ALIMI OGM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

başvurularının sona ermesiyle birlikte adaylar OGM sonuçları için araştırma yapmaya başladı. OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2700 orman muhafaza memuru alımında adaylar 7 Ekim gecesi itibariyle saat 23:59’a kadar başvurularını tamamlıyor. 2700 kişilik orman muhafaza memuru alımına başvuran binlerce kişi OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından alımlar sözlü mülakat ile olacak. İşte, OGM 2700 personel alımı sonuçları hakkında tüm merak edilenler…

2700 orman muhafaza memuru için başvurular 7 Ekim gecesi itibariyle sona eriyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar OGM sonuçları için araştırma yapmaya başladı. OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? tarafından açılan kadrolara yoğun ilgi gösterildi. Başvuru sonrasında puanına göre sıralanacak adaylar sözlü mülakata çağrılacak. Sözlü mülakat sonucuna göre başarılı olan kişiler işbaşı yapacak. Peki, OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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