OGM sonuçları için merakla beklenen tarih! 2700 personel alımı OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 07.10.2019
OGM başvurularının sona ermesiyle birlikte adaylar OGM sonuçları için araştırma yapmaya başladı. OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2700 orman muhafaza memuru alımında adaylar 7 Ekim gecesi itibariyle saat 23:59’a kadar başvurularını tamamlıyor. 2700 kişilik orman muhafaza memuru alımına başvuran binlerce kişi OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından alımlar sözlü mülakat ile olacak. İşte, OGM 2700 personel alımı sonuçları hakkında tüm merak edilenler…
OGM 2700 orman muhafaza memuru için başvurular 7 Ekim gecesi itibariyle sona eriyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar OGM sonuçları için araştırma yapmaya başladı. OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü tarafından açılan kadrolara yoğun ilgi gösterildi. Başvuru sonrasında KPSS puanına göre sıralanacak adaylar sözlü mülakata çağrılacak. Sözlü mülakat sonucuna göre başarılı olan kişiler işbaşı yapacak. Peki, OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Yola çıkacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı...
- Müge Anlı canlı yayın izle! Müge Anlı canlı yayında...
- Müge Anlı canlı yayında Sibel Altan gelişmesi
- Engelli gencin feci ölümü! Katiller...
- Akılalmaz olay! Balinanın karnından öyle bir şey çıktı ki...
- TEM'de bu sabah! 12 araç birbirine girdi
- Sosyal medyayı sallayan mantık sorusu!
- Sabah böyle uyandılar
- '2030 yılından geldim' demişti kehanetleri yine gerçekleşti...
- İstanbul'da yağmur ve kazalar trafiği felç etti!
Daha Fazla Gör
- CHP'li Karaburun Belediyesi'nde bayrak skandalı! TC ibaresi ve Türk bayrağı neden kaldırıldı? | Video izle
- Azerbaycan'da AVM’de büyük yangın! 200 itfaiye eri müdahale etti | Video izle
- Trump'ın "kör bırakıldığı" iddialarına yanıt
- Trump'ın Türkiye tehdidine Rusya'dan yanıt
- Milli judocu Vedat Albayrak'tan gümüş madalya
- Dolar ve Euro ne kadar oldu? 8 Ekim 2019 dolar ve euro kuru...
- 8 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- OGM sonuçları için merakla beklenen tarih! 2700 personel alımı OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Emeklilere 3 maaş avans 10 maaş kredi fırsatı… Emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır?
- ÖSYM sınav takvimi 2020: KPSS, YKS, DGS ne zaman yapılacak? 2020 sınav tarihleri…
- Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç ne zaman?
- MTA fay hattı: İstanbul fay hatları haritası – Evimin altından fay hattı geçiyor mu?