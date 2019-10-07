TCDD, YHT'lerde en çok unutulan eşyaları açıkladı
Yüksek hızlı trenle (YHT) yolculuk edenler, bu yılın 9 ayında en çok nüfus cüzdanı olmak üzere gözlük, giyim, çanta, elektronik cihaz, kredi kartı, cüzdan, tablo ve stor perde gibi birçok eşyayı trenlerde unuttu.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'den alınan bilgiye göre, Türkiye genelinde halen 4 hatta seferlerini sürdüren YHT ile bugüne kadar 51 milyon yolcu seyahat etti.
Bu yolcuların bir kısmı, yılın 9 ayında nüfus cüzdanı başta olmak üzere gözlük, kredi kartı, cüzdan, çanta, kıyafet, saat ve anahtarlık gibi kişisel eşyasını trenlerde unuttu.
Unutulanlar arasında ilaç, stor perde, tablo, yüzük ve küpe gibi eşya da yer aldı.
SAHİPLERİNE TESLİM EDİLİYOR
Tren seferlerinin hemen ardından hostesler tarafından yapılan kontrollerde bulunan eşya tespiti yapılarak tutanakla kayıt defterine işleniyor. Daha sonra emanete bırakılan eşya, varsa üzerindeki bilgilere göre ulaşılan sahiplerine teslim ediliyor.
YHT'lerde daha fazla eşya unutulmaması i��in yolculara, her istasyonda bagaj uyarılarını dikkate almaları ve trenlerden inerken dikkatli olmaları gerektiği konusunda ikazda bulunuluyor.
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