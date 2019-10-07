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Ağrı'da katliam! Sinir krizi geçirdi dehşet saçtı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.10.2019
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ DEHŞET SAÇTI...

’nın Patnos ilçesinde pazar akşamı kan donduran bir olay meydana geldi. Sinir krizi geçiren bir kişi, tartıştığı eşi ve kızını silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre olay, Patnos ilçesine bağlı Değirmendüzü köyünde akşam saat 18.00 sularında meydana geldi. İkinci evliliğini yapan B.S. (55) adlı şahıs, daha önce ikinci evliliği yaptığı için aralarında anlaşmazlık bulunan ilk eşi S.S. (50) ile tartışmaya başladı. Tartışma esnasında sinir krizi geçiren B.S., belinde taşıdığı silahla eşini vurdu. Daha sonra olay esnasında araya girmeye çalışan ve evli olduğu öğrenilen kızı K.K.'yı da (32) aynı silahla vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı.

Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine köye gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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