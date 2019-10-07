Gece yarısı dehşet saçtı! Babasının götürülmesini böyle izledi...
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
Antalya'nın Kepez ilçesinde eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu Bayram Kır'ı sokak ortasında vurarak öldüren Celil D. evinde yakalandı. Celil D.'nin engelli çocuklarından biri babasının polis tarafından götürülmesini balkondan izledi.
Olay, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İnşaat işçisi, 2 engelli çocuk babası Celil D.nin eşi, bir süre süre önce evi terk etti. İddiaya göre 3546 Sokak üzerinde arkadaşlarıyla birlikte evin bahçesinde oturan adliyede şoförlük yapan Bayram Kır'ı gören Celil D., aynı sokak üzerindeki evine giderek silahını aldı. Eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu Kırın yanına gelen Celil D., bağırmaya başlayarak tetiği çekti. Tutukluk yapan silah ateş almayınca, Kır koşarak kaçmaya başladı.
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