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Rize ve Artvin'de sel: Yollar kapandı, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.10.2019
RİZE VE ARTVİN'DE SEL: YOLLAR KAPANDI, MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI

ve 'de şiddetli sağanak yağış, ve heyelanlara neden oldu. Artvin'in Borçka ilçesinde dere taşması sonucu bir evde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Rize'nin Ardeşen ilçesinde heyelan sonucu 17 köy yolu ulaşıma kapandı, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, Trabzon, ve 'de etkili oldu. Trabzon'da cadde ve sokaklar göle döndü, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

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