Avcılar'da depremde hasar gören okulların öğrencilerinin yeni okulları belli oldu
İstanbul'daki 5,8'lik depremde birçok okul hasar görmüştü. Avcılar'da hasar gören Alsancak İlkokulu ile Alsancak Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerin yeni okulları belli oldu. Öğrencilerin yeni okulları velilere mesaj yoluyla bildirildi.
İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından şikayetler üzerine kapatılan Alsancak İlkokulu ile bitişikteki Alsancak Ortaokulu'ndaki öğrencilerin velilerine cep telefonları ile gönderilen mesajlarda, geçici olarak eğitim görecekleri okullar bildirildi.
Eğitim ve öğretim açısından kullanımı riskli bulunan aynı binanın bölünmesi ile kullanılan iki okulda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü uzmanları geçen perşembe günü ortak denetim yaptı. Okul binasındaki kolonlardan alınan karotların teknik incelemesi ve gözleme dayalı denetim ardından yapının risk oluşturduğuna kanaat getirildiği belirtildi. 1995-96 eğitim- öğretim yılında açılan, 1999 depreminde hasar gören güçlendirme çalışması yapılan bina 2006 yılında tekrar eğitime açılan binadaki iki okul cuma günü tatil edilmişti. İstanbul'da böylece deprem ardından yapılan incelemeler sonucu kapatılan okul sayısı 32'ye ulaşmıştı.
Alsancak İlkokulu ile bitişikteki Alsancak Ortaokulu'ndaki öğrencilerin nerede eğitim göreceklerine ilişkin bugün velilere cep telefonları ile bilgi verildi. Mesajlara göre, 478 öğrencili Alsancak İlkokulu öğrencilerinin yakındaki 800 öğrencili Ömer Seyfettin Ortaokulu, 477 öğrencili Alsancak Ortaokulu öğrencilerinin ise, 648 öğrencili Gümüşpala Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yönlendirildi. Birçok veli bugün çocuklarını alarak yakınlarında bulunan yeni okullarına giderek yerini gösterdi. Gümüşpala Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Ömer Seyfettin Ortaokulu'nda yeni düzenleme ile onarım çalışmaları tamamlanıncaya kadar tam gün yerine ikili eğitim yapılacak.
Avcılar'da daha önce Abdulkadir Uztürk Ortaokulu binası geçici olarak kapatılmış, öğrenciler hemen yanındaki Abdulkadir Uztürk İlkokulu'nda eğitime alınmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- '2030 yılından geldim' demişti kehanetleri yine gerçekleşti...
- Baskın! Gözlerini bile açamadılar
- Müge Anlı canlı yayın izle! Müge Anlı canlı yayında...
- Makyaj malzemesi sandığı yapıştırıcıyla gözlerini yapıştırdı
- İstanbul'da yağmur ve kazalar trafiği felç etti!
- Akılalmaz olay! Balinanın karnından öyle bir şey çıktı ki...
- Engelli gencin feci ölümü! Katiller...
- TEM'de bu sabah! 12 araç birbirine girdi
- Müge Anlı canlı yayında Sibel Altan gelişmesi
- İstanbul'da şok görüntü!
- Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada Yargıtay'dan flaş talep
- Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak gelişme! Enerjide hidrolik çatlatma dönemine başladı
- Serdar Seyitoğlu ile Mustafa Seyitoğlu hakkında karar
- CHP'li Karaburun Belediyesi'nde bayrak skandalı! TC ibaresi ve Türk bayrağı neden kaldırıldı? | Video izle
- Azerbaycan'da AVM’de büyük yangın! 200 itfaiye eri müdahale etti | Video izle
- Trump'ın "kör bırakıldığı" iddialarına yanıt
- Trump'ın Türkiye tehdidine Rusya'dan yanıt
- Milli judocu Vedat Albayrak'tan gümüş madalya
- Dolar ve Euro ne kadar oldu? 8 Ekim 2019 dolar ve euro kuru...
- 8 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- OGM sonuçları için merakla beklenen tarih! 2700 personel alımı OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Emeklilere 3 maaş avans 10 maaş kredi fırsatı… Emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır?