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Adana'da kahreden olay!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.10.2019 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019
ADANA'DA KAHREDEN OLAY!

'da 'nde bir boğuldu. Onu kurtarmak isteyen arkadaşı ise çevredeki vatandaşlar tarafından ip atılarak sudan çıkarıldı. Polis ise genç kızın nasıl öldüğü yönünde araştırma başlattı. Yapılan araştırmada genç kız intihar mı etti yoksa düştü mü bu ortaya çıkacak.

'nın Çukurova ilçesi Topalak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Çatalan Köprüsüne gelen Sultan Nur M.(21) arkadaşı Sefa İ.(21) ile gölü seyrederken düştü. Bunun üzerine Sefa İ. hiç düşünmeden arkadaşını kurtarmak için köprüden göle atladı. Sefa İ. bir süre gölde arkadaşını aradı ancak bulamadı. Sefa İ. de boğulma tehlikesi atlatınca çevredeki vatandaşlar göle ip attı. İpten tutunan Sefa İ. güçlükle karaya çıkıp ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen sualtı polisi ise genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Kısa sürede bulunan ve sudan çıkartılan genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika: Adana'da kahreden olay! Polis araştırma başlattı SON DAKİKA: ADANA'DA KAHREDEN OLAY! POLİS ARAŞTIRMA BAŞLATTI

GENÇ KIZ İNTİHAR MI ETTİ YOKSA DÜŞTÜ MÜ?

Polis ise genç kızın nasıl öldüğü yönünde araştırma başlattı. Yapılan araştırmada intihar mı etti yoksa düştü mü bu ortaya çıkacak. Bu arada genç kızı çıkarma çalışmalarını köprü üzerinden vatandaşlar film izler gibi izledi.

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