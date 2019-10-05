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Bursa'da hırsızlar kuyumcuya camı satırla kırıp girdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.10.2019 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019
İNANILIR GİBİ DEĞİL! SATIRLA BU HALE GETİRDİLER

'da, bir kuyumcunun camını kırarak içeri giren şüpheliler, iş yerinden 75 bin lira değerinde altın çaldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı, Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde bulunan aynı mahallenin muhtarı Mustafa Süleyman'a ait kuyumcuya gelen kimliği belirsiz 2 kişi, iş yerinin kepengini açtı.

75 BİN LİRALIK SOYGUN

Şüpheliler iş yerinin cam kapısını satırla kırarak içeri girdi. Kuyumcuda bulunan 75 bin lira değerindeki altını alan şüpheliler, vatandaşların görmesi üzerine kaçarak uzaklaştı.

POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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