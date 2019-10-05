Bursa'da hırsızlar kuyumcuya camı satırla kırıp girdi
Bursa'da, bir kuyumcunun camını kırarak içeri giren şüpheliler, iş yerinden 75 bin lira değerinde altın çaldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Alınan bilgiye göre, sabaha karşı, Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde bulunan aynı mahallenin muhtarı Mustafa Süleyman'a ait kuyumcuya gelen kimliği belirsiz 2 kişi, iş yerinin kepengini açtı.
75 BİN LİRALIK SOYGUN
Şüpheliler iş yerinin cam kapısını satırla kırarak içeri girdi. Kuyumcuda bulunan 75 bin lira değerindeki altını alan şüpheliler, vatandaşların görmesi üzerine kaçarak uzaklaştı.
POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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