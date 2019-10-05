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Emre Belözoğlu hakkında takipsizlik kararı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.10.2019
EMRE BELÖZOĞLU HAKKINDA KARAR VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'nün yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Fenerbahçeli futbolcu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, 'nün yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

TAKİPSİZLİK KARARI

Bu kapsamda, ''şüpheli'' sıfatıyla soruşturma yürütülen Fenerbahçeli futbolcu hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

Takipsizlik kararında, yapılan inceleme ve araştırma sonucunda Belözoğlu'nun FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmadığı, örgüt talimatı sonrası Asya'da para artışı bulunmadığı ve örgütsel faaliyetine rastlanmadığı gerekçelerinin bulunduğu öğrenildi.

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