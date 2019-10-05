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Adana'da şüpheli olay! Kadın 3. kattan arabanın üstüne düştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.10.2019 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019
ŞÜPHELİ OLAY! PATLAMA SANDILAR AMA...

’da bir apartmanın üçüncü katından park halindeki otomobilin üzerine düşüp yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan kadının tedavisi devam ederken polis evde delil topladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan İlçesi İbo Osman Caddesi'nde beş katlı apartmanın üçüncü katında ikamet eden Duygu Güç (25), henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düştü.

VATANDAŞLAR HEMEN ARADI

Düşme nedeniyle çıkan sesi silah patlaması sanarak etrafı kontrol eden vatandaşlar, otomobilin üzerindeki yaralı kadını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve durumunun ağır olduğu belirlenen Güç, Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS DELİL TOPLADI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadının düştüğü evde delil toplama çalışması yaptı. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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