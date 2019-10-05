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Meteoroloji’den bir uyarı daha! Hafta sonu plan yapacaklar dikkat

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.10.2019 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019
METEOROLOJİ’DEN BİR UYARI DAHA! HAFTA SONU PLAN YAPACAKLAR DİKKAT

Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yağmur dün gece saatlerinden itibaren şehrin farklı yerlerinde etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde çakan şimşekler ise adeta geceyi gündüze çevirdi. Şiddetli yağmurun başlamasıyla birlikte vatandaşlar 'hafta sonu hava nasıl olacak?' sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları!

1. Bölge Müdürlüğünün İstanbul'da etkili olması beklenen yağmurla ilgili yaptığı duyurunun ardından şehir genelinde yağmur etkisini göstermeye başladı. Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek.

Gök gürültülü sağanak olarak etkisini gösteren yağmurda çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Büyük ve küçük ölçekte çakan şimşekler vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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