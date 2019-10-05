Meteoroloji’den bir uyarı daha! Hafta sonu plan yapacaklar dikkat
Giriş Tarihi: 05.10.2019 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yağmur dün gece saatlerinden itibaren şehrin farklı yerlerinde etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde çakan şimşekler ise adeta geceyi gündüze çevirdi. Şiddetli yağmurun başlamasıyla birlikte vatandaşlar 'hafta sonu hava nasıl olacak?' sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları!
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün İstanbul'da etkili olması beklenen yağmurla ilgili yaptığı duyurunun ardından şehir genelinde yağmur etkisini göstermeye başladı. Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek.
Gök gürültülü sağanak olarak etkisini gösteren yağmurda çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Büyük ve küçük ölçekte çakan şimşekler vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Şüpheli olay! Patlama sandılar ama...
- TIR şoförü dorseyi kaldırıp yolcuları attı
- İnanılır gibi değil! Satırla bu hale getirdiler
- Şiddetli rüzgara dayanamadı ve...
- Felaket! İstanbul'da çatı uçtu
- İstanbul'da beklenen yağış başladı
- İstanbul, kabusu yaşadı!
- Şeytani plan! Planı tetikçi bozdu
- Bebeğe işkence! İlk ifade kan dondurdu
- Rüzgar, Üsküdar sahili çarptı!
Daha Fazla Gör
- Arda Ayten kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soruya gelen yarışmacı kim?
- Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu?
- Mahmut Paşa kimdir? Mahmut Paşa ölümü nasıl? İşte, Mahmut Paşa’nın tarihteki yeri
- Volkswagen Manisa iş başvurusu nasıl yapılır? Volkswagen Manisa fabrikası nereye kurulacak?
- Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? 2019 JGK uzman erbaş, onbaşı, çavuş alımı başvuru şartları!
- 2020 KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi 2020 KPSS başvurusu nasıl yapılır?
- Hercai 15. bölüm izle! Hercai 15. son bölüm tek parça izle! | ATV
- Taşıt kredisi hangi araçlara veriliyor? 0.49-0.69 taşıt kredisi faiz oranları hesaplama! İşte araçların fiyat listesi!
- Ece Çeşmioğlu kimdir? Taner Ölmez sevgilisi Ece Çeşmioğlu kimdir, kaç yaşında?
- Meme kanserinin belirtileri neler? Sağlık Bakanlığı’ndan meme kanseri taraması
- En az 350 TL taksitle ev müjdesi… TOKİ başvuru şartları nelerdir? TOKİ’den dar gelirli ailelere büyük destek!
- YSK’dan 255 personel alımı müjdesi! YSK personel alımı başvuru şartları nelerdir? YSK personel alımı ne zaman?