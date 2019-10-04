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Datça açıklarında korkutan deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.10.2019
DATÇA'DA KORKUTAN DEPREM

Afet ve Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.20'de Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde kaydedildi.

Detaylar gelecek...

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