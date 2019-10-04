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Kocaeli’de 16 yaşında kıza yapılanlar ortaya çıktı! İlçe karıştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
KOCAELİ’DE 16 YAŞINDA KIZA YAPILANLAR ORTAYA ÇIKTI! İLÇE KARIŞTI

'nin ilçesinde R.G.'nin (16), alkol ve uyuşturucu verildikten sonra cinsel istismara uğradığı kişi tarafından başkaları ile birlikte olmaya zorlandığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi. Olaya tepki gösteren vatandaşların toplanması üzerine polis ekipleri, adliyenin önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

'de R.G.'nin cinsel istismara uğradığı kişi tarafından başkaları ile birlikte olmaya zorlandığı söylentileri üzerine bir vatandaş durumu geçen hafta cumartesi günü polise ihbar ederek genç kızın yerini gösterdi. Polis ekipleri, R.G.'yi ve ihbarcıyı alıp İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliğine getirdi. R.G. polise yaşadıklarını anlattı.

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