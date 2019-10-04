Küçük çocuğa cinsel istismar zanlılarına mahalleliden linç girişimi |Video

Kocaeli'de 16 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlılar adliyeye getirildi. Bu sırada yüzlerce vatandaş da onları linç etmek için toplandı. Öfkeli vatandaşlarla polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.Çocuk istismarından tutuklanan 11 kişi cezaevine gönderildikten, vatandaşlar olaysız bir şekilde dağıldı.