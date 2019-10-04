Uzman doktorun evinde ölü bulunan Ayşe'nin ölüm nedeni belli oldu!
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
Geçtiğimiz Temmuz ayında erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Özgür T.'nin evinde ölü bulunan 25 yaşındaki anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölüm nedeni belli oldu. 25 yaşındaki Ayşe, 45 yaşındaki doktor Özgür T.'nin evinde ölü bulunmuştu. Otopsi sonucunda ölüme neden olan "Propofol" ilacının Ayşe Karaman'da bulunduğu ortaya çıktı.
Ayşe Karaman'ın ölüm nedenini ifade etti. Ankara'da özel bir hastanede anestezi teknikeri olan Ayşe Karaman (25), 29 Temmuz'da erkek arkadaşı olan anestezi uzmanı doktor Özgür T.'nin (45) evinde ölü bulunmuştu. Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, otopsi için alınan örneklerde, ölüme sebebiyet veren "Propofol" ilacı bulunduğu tespit edilmişti.
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