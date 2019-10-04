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Uzman doktorun evinde ölü bulunan Ayşe'nin ölüm nedeni belli oldu!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
İŞTE AYŞE'NİN ÖLÜM NEDENİ...

Geçtiğimiz Temmuz ayında erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Özgür T.'nin evinde ölü bulunan 25 yaşındaki anestezi teknikeri 'ın ölüm nedeni belli oldu. 25 yaşındaki Ayşe, 45 yaşındaki doktor Özgür T.'nin evinde ölü bulunmuştu. Otopsi sonucunda ölüme neden olan "Propofol" ilacının Ayşe Karaman'da bulunduğu ortaya çıktı.

'ın ölüm nedenini ifade etti. Ankara'da özel bir hastanede anestezi teknikeri olan Ayşe Karaman (25), 29 Temmuz'da erkek arkadaşı olan anestezi uzmanı doktor Özgür T.'nin (45) evinde ölü bulunmuştu. Ankara Kurumu'nda yapılan incelemede, otopsi için alınan örneklerde, ölüme sebebiyet veren "Propofol" ilacı bulunduğu tespit edilmişti.

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