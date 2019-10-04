Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? 2019 JGK uzman erbaş, onbaşı, çavuş alımı başvuru şartları!

Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? 2019 JGK uzman erbaş, onbaşı, çavuş alımı başvuru şartları nelerdir? Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) bünyesinde yer almak isteyen kişiler, jandarma uzman erbaş alımı hakkında araştırma yapıyor. 2019 yılında 30 bin jandarma alımı yapıldı ve alımların devam etmesi bekleniyor. 2. ve 3. grup alımlarının tamamlanmasıyla gözler 4. grup alımlara çevrildi. Peki, jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? İşte, jandarma uzman erbaş, onbaşı, çavuş alımı başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin merak edilenler…

2019 Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? Jandarma 3. grup alımlarının tamamlanmasıyla 4. grup alımı bekleniyor. JGK uzman erbaş, onbaşı, çavuş alımı başvuru şartları başvuru yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Jandarma uzman erbaş, onbaşı, çavuş alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. Ancak başvuru tarihi bekleyen adaylara kötü haber geldi. Alımların 2020'ye sarkma ihtimali gündeme geldi. Jandarma uzman erbaş, onbaşı, çavuş alımına dair tüm merak edilenler…

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları kurumun resmi internet sitesi üzerinden alınıyor. Açılan son ilanda başvurular 19 Mart ve 4 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Jandarma uzman erbaş alımı için 4. grup ilanının 2020 yılına sarkabilir. Zira İçişler Bakanı Süleyman Soylu, 2020 yılında da alımların devam edeceğini söylemişti. 4. grup aşamasının duyurusunun Kasım ayında yapılması bekleniyor.

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