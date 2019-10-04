04 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? 2019 JGK uzman erbaş, onbaşı, çavuş alımı başvuru şartları!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.10.2019
2019 JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN?

Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? 2019 uzman erbaş, onbaşı, çavuş alımı başvuru şartları nelerdir? Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) bünyesinde yer almak isteyen kişiler, jandarma uzman erbaş alımı hakkında araştırma yapıyor. 2019 yılında 30 bin jandarma alımı yapıldı ve alımların devam etmesi bekleniyor. 2. ve 3. grup alımlarının tamamlanmasıyla gözler 4. grup alımlara çevrildi. Peki, jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? İşte, jandarma uzman erbaş, onbaşı, çavuş alımı başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin merak edilenler…

2019 Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? Jandarma 3. grup alımlarının tamamlanmasıyla 4. grup alımı bekleniyor. uzman erbaş, onbaşı, çavuş alımı başvuru şartları başvuru yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Jandarma uzman erbaş, onbaşı, çavuş alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. Ancak başvuru tarihi bekleyen adaylara kötü haber geldi. Alımların 2020'ye sarkma ihtimali gündeme geldi. Jandarma uzman erbaş, onbaşı, çavuş alımına dair tüm merak edilenler…

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları kurumun resmi internet sitesi üzerinden alınıyor. Açılan son ilanda başvurular 19 Mart ve 4 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Jandarma uzman erbaş alımı için 4. grup ilanının 2020 yılına sarkabilir. Zira İçişler Bakanı Süleyman Soylu, 2020 yılında da alımların devam edeceğini söylemişti. 4. grup aşamasının duyurusunun Kasım ayında yapılması bekleniyor.

Jandarma uzman erbaş alımına ilişkin detaylar için diğer sayfaya geçiniz...

YSK’dan 255 personel alımı müjdesi! YSK personel alımı başvuru şartları nelerdir? YSK personel alımı ne zaman? YSK’DAN 255 PERSONEL ALIMI MÜJDESİ! YSK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? YSK PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 personel alımı yapıyor! Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 785 PERSONEL ALIMI YAPIYOR! KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2019 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? 2019 ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? PTT 55 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN