PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

PTT 55 bin personel alımı için meraklı bekleyiş devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi beklenen PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT bünyesinde çalışmak isteyen kişiler, PTT personel alımı başvuru şartları hakkında araştırma yapıyor. Daha önce çıkan haberlere göre PTT tarafından 55 bin personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Ancak son günlerde bu konuyla ilgili belirsizlik sürüyor. PTT'den yapılan son açıklamada ise müjdeli haber geldi…