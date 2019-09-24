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PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

PTT 55 bin personel alımı için geri sayım sürüyor. Binlerce vatandaş PTT personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? PTT personel alımı için son açıklamalar yakından takip ediliyor. PTT'den yapılan son açıklamada, kadrolara ilişkin müjdeli bir haber geldi. 2018 yılından boş kalan kadroların 2019 alımlarıyla doldurulacağı açıklandı. Peki, PTT personel alımı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler…

Giriş Tarihi: 24.09.2019 22:48 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 22:49
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PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

PTT 55 bin personel alımı için meraklı bekleyiş devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi beklenen PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT bünyesinde çalışmak isteyen kişiler, PTT personel alımı başvuru şartları hakkında araştırma yapıyor. Daha önce çıkan haberlere göre PTT tarafından 55 bin personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Ancak son günlerde bu konuyla ilgili belirsizlik sürüyor. PTT'den yapılan son açıklamada ise müjdeli haber geldi…

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PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

PTT'DEN SON AÇIKLAMA!

PTT kamu personeli alımına ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını doldurulmasının en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz ve bu boş kalan pozisyonların doldurulması amacıyla 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması muhtemeldir"

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PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ

2018 yılının Haziran ayı içerisinde kurulan PTTPAL tarafından her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verilecektir.

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PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Ayrıca şirket tarafından yıl sonuna kadar 6 nakit merkezi kurulacaktır. Bu nakit merkezleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana illerinde kurulacaktır.

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PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türk vatandaşı olmak.
b) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak.
c) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak
d) Erkekler için askerliğini yapmış olmak. e) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak.
f) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak..