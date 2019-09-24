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PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?
PTT 55 bin personel alımı için geri sayım sürüyor. Binlerce vatandaş PTT personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? PTT personel alımı için son açıklamalar yakından takip ediliyor. PTT'den yapılan son açıklamada, kadrolara ilişkin müjdeli bir haber geldi. 2018 yılından boş kalan kadroların 2019 alımlarıyla doldurulacağı açıklandı. Peki, PTT personel alımı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler…
Giriş Tarihi: 24.09.2019 22:48 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 22:49
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