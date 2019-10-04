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Çanakkale'de korkutan deprem!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
O İLDE KORKUTAN DEPREM!

AFAD'dan yapılan açıklamada; Çanakkele'nin Biga ilçesinde 18:54'te 3.5 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin saati 18.54 olarak açıklandı.

AFAD'da yer alan bilgilere göre 'nin Biga içesinde 18.54'te derinliği 5.658 kilometre olan meydana geldi. 3.5 büyüklüğünde ölçülen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Kandilli depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

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