Çanakkale'de korkutan deprem!

AFAD'dan yapılan açıklamada; Çanakkele'nin Biga ilçesinde 18:54'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 18.54 olarak açıklandı.

AFAD'da yer alan bilgilere göre Çanakkale'nin Biga içesinde 18.54'te derinliği 5.658 kilometre olan deprem meydana geldi. 3.5 büyüklüğünde ölçülen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Kandilli depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.