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Dini değerlere, devlete ve şehitlere hakaret eden şüpheli hastaneye sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.10.2019
SOSYAL MEDYADAN KÜFREDEN ŞÜPHELİ POLİSTEN KAÇAMADI

hesabı üzerinden 'ne, dini değerlere ve şehitlere küfür eden 17 yaşındaki O.K., babasının evinde polis ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan O.K., akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin rapor alınması için hastaneye sevk edildi.

hesabında paylaştığı videoda 'ne, şehitlere, Türk milletine ve dini değerlere hakaret ettiği iddia edilen 17 yaşındaki şüpheli O.K., babasının Sarıyer'deki evinde yakalanarak, Üsküdar'daki Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli O. K., 'na sevk edildi.

Dini değerlere, devlete ve şehitlere hakaret eden şüpheli hastaneye sevk edildi DİNİ DEĞERLERE, DEVLETE VE ŞEHİTLERE HAKARET EDEN ŞÜPHELİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli O.K., İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı savcılık tarafından akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli O.K., savcılığın talebi üzerine ceza ehliyeti olup olmadığının tespiti için rapor alınmak üzere hastaneye sevk edildi. Şüpheli O.K., polis ekiplerince hastaneye götürüldü.

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