04 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Beklenen yağış Trakya'da başladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.10.2019
BEKLENEN YAĞIŞ TRAKYA'DA BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün , ve 'de bugün için yaptığı yağış uyarısının ardından Edirne’nin merkezi ile ilçesinde yağmur yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, , ve 'nin il ve ilçelerinde bugün öğleden sonra gök gürültülü ve yer yer şiddetli sağanak uyarısında bulundu. Havanın kapandığı Edirne'de saat 15.30'dan itibaren sağanak yağmur yağmaya başladı. Zaman zaman etkisini artıran yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Yağışla birlikte şiddetli rüzgar nedeniyle de bazı iş yerlerinin tabelaları uçarken, esnaflar dışarıda bulunan eşyalarını güçlükle içeriye aldı. Bazı esnaflar iş yerlerine suların girmesini önlemek için önlemler aldı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı yerlere sığınırken, bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı, araçlar ilerlemekte zorlandı. Edirne kent merkezinde suyla kaplanan caddeler üzerinde trafik ekipleri önlem alarak, sürücüleri uyardı.

Beklenen yağış Trakya'da başladı BEKLENEN YAĞIŞ TRAKYA'DA BAŞLADI

FIRTINA DA ETKİLİ OLDU

Fırtına, Edirne'nin ilçesi sahili ile Enez ilçelerinde de etkili oldu. Denizde dalgalar yükselirken, sahil kesimindeki tesislerde bulunanlar zor anlar yaşadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN