Ünlü oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişkin davada flaş gelişme
Son dakika...Kadıköy'de meydana gelen trafik kazası sonucu oyuncu İsrafil Köse'nin hayatını kaybetmesine ilişkin taksi şoförünün yargılandığı davada, tarafların kusur durumuna ilişkin istenen üçüncü rapor dosyaya girdi. Bilirkişi raporunda, kontrolsüz ve tedbirsiz şekilde aracın kapısını açan taksici sürücüsünün birinci derecede kusurlu olduğu, İsrafil Köse'nin ise ikinci derecede kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, "Araç sürücüsü Bekir Serkut Özhan'ın arkasından gelen araçlar ve yayalar için tehlike ve engel teşkil etmediğinden emin olmadıkça, trafik güvenliğini ortadan kaldıracak kontrolsüz ve tedbirsiz bir şekilde aracının kapısını açmaması gerektiği değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda ticari taksi sürücüsü Bekir Serkut Özhan'ın tedbirsiz, dikkatsiz ve kurallara aykırı bu hareketinin kazanın meydana gelmesinde birinci derecede etkili olduğu kanaatine varılmıştır" denildi. Raporda maktul İsrafil Köse için de şu değerlendirme yapıldı…
Dosyaya gelen üçüncü bilirkişi raporunda sanık taksi sürücüsü Bekir Serkut Özhan birinci dereceden, maktul İsrafil Köse ise ikinci dereceden kusurlu bulundu. Kadıköy'de 21 Ağustos 2016 tarihinde motosikletiyle seyir halindeyken kapısı açılan taksiye çarparak hayatını kaybeden oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişkin taksici Bekir Serkut Özhan'ın yargılandığı davaya devam edildi.
TAKSİNİN KAPISINI ANİDEN AÇMASI...
İstanbul Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına iki tarafı da avukatları temsil etti.
Üçüncü defa hazırlanan bilirkişi raporu, dava dosyasına geldi. Raporda, motosikletiyle trafikte seyreden maktul İsrafil Köse'nin, yol kenarında park halindeki taksinin sürücüsü sanık Bekir Serkut Özhan'ın taksinin kapısını aniden açması ile kapıya çarparak hayatını kaybettiği belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- 4 yaşındaki Öykü Arin'den iyi haber
- Müge Anlı Tuncay Demirel olayındaki son dakika gerçeğini öğrendi!
- Uyuyan kocasına bakın ne yaptı
- Müge Anlı sosyal medyada büyük destek gördü: "Kız çocuğuna hamile kaldığı için karısını döveni..."
- Yine yaptı yine tutuklandı!
- 4 basın kartıyla geziyordu! Gerçek mesleği şok etti
- OGM sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
- Günler sonra ortaya çıktı! Depremde ağlatan görüntü
- Etnospor Kültür Festivali şöleni başladı
- Sefer görev emri nedir? Sefer görev emri tebliği ne demek?
- Beşiktaş Wolverhampton maçı şifresiz veren kanallar hangileri?
- Seksenler yeniden ekranlara dönüyor! Seksenler ne zaman başlıyor?
- 2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Ekim ayı kira zammı yüzde kaç?
- Sefer görev emri nedir? Sefer görev emri tebliği ne demek?
- OGM sonuçları açıklandı mı? Orman Genel Müdürlüğü personel alım sonuçları saat kaçta açıklanacak?
- Bir bankadan daha indirim kararı! İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, İş Bankası, Garanti kredi faiz oranları!
- Adana'da bir kişi evinin balkonunda otururken silahlı saldırıya uğradı
- KYK borcu son dakika: KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borç affı için gözler TBMM’de!
- 2019 Miss Turkey birincisi kim oldu? Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşında?
- 2019 Etnospor festivali nerede? Etnospor nedir?
- 2020'de kaç gün resmi tatil var? 2020 yılı resmi tatiller hangi günlerde?
- 29 Ekim 4 gün tatil olacak mı? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?