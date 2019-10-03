Pakistanlı dilenci 3 saatte 510 lira topladı
Giriş Tarihi: 03.10.2019
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde zabıta ekipleri tarafından tekerlekli sandalye üzerinde dilenirken yakalanan Pakistan uyruklu M.S.G.'nin üzerinden 510 lira çıktı. M.S.G.'nin parayı 3 saatte topladığı belirlendi.
Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetimler sırasında Fatih Caddesi'nin Çerkezköy kara yolu üzerindeki trafik ışıklarında tekerlekli sandalyede vatandaşların hassasiyetlerini dini ve vicdani duygularını kullanarak dilenen Pakistan uyruklu M.S.G.'yi yakaladı.
EMNİYETE SEVK EDİLDİ
Yapılan incelemede Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen M.S.G.'nin üzerinden 510 lira çıktı. Dilencinin, parayı yaklaşık 3 saat içinde topladığı tespit edildi. Zabıta paraya el koyarken, M.S.G., sınır dışı edilmek üzere emniyete teslim edildi.
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