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Pakistanlı dilenci 3 saatte 510 lira topladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.10.2019
TEKİRDAĞ'DA DİLENCİ OPERASYONU

'ın Çorlu ilçesinde zabıta ekipleri tarafından  üzerinde dilenirken yakalanan uyruklu M.S.G.'nin üzerinden 510 lira çıktı. M.S.G.'nin parayı 3 saatte topladığı belirlendi.

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetimler sırasında Fatih Caddesi'nin Çerkezköy kara yolu üzerindeki trafik ışıklarında tekerlekli sandalyede vatandaşların hassasiyetlerini dini ve vicdani duygularını kullanarak dilenen uyruklu M.S.G.'yi yakaladı.

EMNİYETE SEVK EDİLDİ

Yapılan incelemede 'ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen M.S.G.'nin üzerinden 510 lira çıktı. Dilencinin, parayı yaklaşık 3 saat içinde topladığı tespit edildi. Zabıta paraya el koyarken, M.S.G., sınır dışı edilmek üzere emniyete teslim edildi.

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