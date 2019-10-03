Hayali konteyner satıcısı kadın yine yakalandı
İzmit'te internet üzerinden hayali konteyner satışı yaparak dolandırıcılık yapması nedeniyle tutuklanan H.Ö.(27), cezaevinden çıktıktan sonra yine konteyner dolandırıcılığı yaptı. H.Ö.’nün hesabını kullandığını öne süren kadın arkadaşı M.G. gözaltına alındı.
İnternet üzerinde bir alışveriş sitesine satılık konteyner ilanı veren H.Ö., Antalya'da yaşayan S.K. ile 5 bin 500 TL karşılığında anlaştı. H.Ö., konteyneri satın almak isteyen S.K.'ye parayı yatırması için M.G. isimli kadın arkadaşının hesap numarasını verdi. H.Ö. parayı aldıktan sonra kayıplara karıştı. S.K.nin şikayeti üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hesabına yatan parayı çekerek H.Ö.ye veren M.G'yi gözaltına aldı.
Emniyette ifadesi alınan M.G.nin, H.Ö.nün arkadaşı olduğunu ve hesabına gelecek parayı çekerek kendisine getirmesini istediğini, olayın dolandırıcılık olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan M.G. adliyeye sevk edildi.
DAHA ÖNCE DE YAPMIŞ!
H.Ö.nün aynı yöntemle daha önce de dolandırıcılık yaptığı öğrenildi. Daha önce bir kişiyi hayali konteyner ilanı ile dolandırması nedeniyle tutuklanan H.Ö.'nün cezaevinden çıktıktan sonra yine aynı dolandırıcılık yöntemini kullandığı belirlendi. H.Ö., polis tarafından her yerde aranıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Fedakar baba!
- OGM sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
- 4 yaşındaki Öykü Arin'den iyi haber
- Müge Anlı Tuncay Demirel olayındaki son dakika gerçeğini öğrendi!
- Günler sonra ortaya çıktı! Depremde ağlatan görüntü
- Ünlü oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişkin davada flaş gelişme
- Tuncay Demirel Müge Anlı'da olay oldu
- Tekirdağ'da dilenci operasyonu
- 4 basın kartıyla geziyordu! Gerçek mesleği şok etti
- Sefer görev emri nedir? Sefer görev emri tebliği ne demek?
- Beşiktaş Wolverhampton maçı radyodan dinle! UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı radyo yayını var mı?
- Beşiktaş Wolverhampton maçı şifresiz veren kanallar hangileri?
- Seksenler yeniden ekranlara dönüyor! Seksenler ne zaman başlıyor?
- 2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Ekim ayı kira zammı yüzde kaç?
- Sefer görev emri nedir? Sefer görev emri tebliği ne demek?
- OGM sonuçları açıklandı mı? Orman Genel Müdürlüğü personel alım sonuçları saat kaçta açıklanacak?
- Bir bankadan daha indirim kararı! İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, İş Bankası, Garanti kredi faiz oranları!
- Adana'da bir kişi evinin balkonunda otururken silahlı saldırıya uğradı
- KYK borcu son dakika: KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borç affı için gözler TBMM’de!
- 2019 Miss Turkey birincisi kim oldu? Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşında?
- 2019 Etnospor festivali nerede? Etnospor nedir?
- 2020'de kaç gün resmi tatil var? 2020 yılı resmi tatiller hangi günlerde?