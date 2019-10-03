İstanbul'da hava nasıl olacak? Vatandaşlara hava durumu uyarısı yapıldı
Son dakika haberi: İstanbul yarın akşamdan itibaren serin ve yağışlı havanın etkisine girecek. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada hafta sonuna dikkat çekildi. 5 Ekim Cumartesi günü bölgenin tamamında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğine işaret edildi.
İstanbul'un yarın akşamdan itibaren serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği bildirdi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan bilgilere göre, yurt genelinde Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi.
SERİN VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR
Açıklamada, geçen hafta sonundan bu yana genelde yağışsız, az bulutlu, açık geçen havaların ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarın gündüz saatlerinde Trakya'dan başlayacak yağışlarla birlikte yerini hafta sonu serin ve yağışlı havalara bırakacağı kaydedildi.
HAFTA SONU TÜM BÖLGEDE HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK
5 Ekim Cumartesi günü ise bölgenin tamamında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yağışların Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin 6 Ekim Pazar günü etkili olduktan sonra pazartesi günü bölgeyi terk etmesi ve aynı gün bölgenin batısının yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Tahminlere göre, bölge genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları cumartesi günü hissedilir derecede azalacak. Mevsim normalleri civarı ve yer yer altına düşmesi beklenen hava sıcaklıkları 8 Ekim Salı gününden itibaren tüm bölgede tekrar artacak. Rüzgarın yarın bölgenin batısında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden, kuvvetli (40-70 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor."
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