Taksim'de intihar girişimi: İki saat sonra ikna edilerek indirildi
Taksim'de geçim sıkıntısı yaşayan bir kişi, inşaatı devam eden caminin iskelesine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yerli ve yabancı turistlerin film izler gibi seyrettiği intihar girişiminde şüpheli, yaklaşık 2 saat sonra ikna edilerek aşağıya indirildi.
Edinilen bilgiye göre, maddi imkansızlıklardan dolayı kimliği belirsiz bir kişi Taksim Meydanı'nda inşaatı devam eden caminin minaresindeki iskeleye çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Minaredeki şahsı gören yerli ve yabancı turistler bu anı cep telefonuna kaydederken bazı vatandaşlar ise durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
2 SAATİN SONUNDA İKNA EDİLDİ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri minarenin altında her ihtimali göz önünde bulundurarak önlem aldı. Polis ekipleri minarede bulunan şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Yapılan ikna çalışmalarının ardından zanlı yaklaşık iki saat sonra ikna edilerek aşağıya indirildi. Polis aracına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Tuncay Demirel Müge Anlı'da olay oldu
- Fedakar baba!
- Dikkat! Hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Neşet Ertaş'ı anma programı
- Ünlü oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişkin davada flaş gelişme
- Küçük kızın fotoğrafı kan dondurdu! Bilim insanları bile açıklayamıyor
- Zihinsel engelli genci sokak ortasında darp ettiler
- Yine yaptı yine tutuklandı!
- Avcılar'da riskli bulunan 2 okul yarın tatil edildi
- Tekirdağ'da dilenci operasyonu
- Meizu Note 8 özellikleri nelerdir? BİM’de satılan Meizu Note 8 teknik özellikleri!
- Öğrencileri tatil heyecanı sardı! İlk ara tatil ne zaman? Kasım tatili için geri sayım…
- Isaac Promise kimdir, kaç yaşında? Isaac Promise ölüm sebebi nedir?
- Bir Zamanlar Çukurova 38. bölüm canlı izle! | ATV
- Beşiktaş Wolverhampton maçı radyodan dinle! UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı radyo yayını var mı?
- Beşiktaş Wolverhampton maçı şifresiz veren kanallar hangileri?
- Seksenler yeniden ekranlara dönüyor! Seksenler ne zaman başlıyor?
- 2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Ekim ayı kira zammı yüzde kaç?
- Sefer görev emri nedir? Sefer görev emri tebliği ne demek?
- OGM sonuçları açıklandı mı? Orman Genel Müdürlüğü personel alım sonuçları saat kaçta açıklanacak?
- Bir bankadan daha indirim kararı! İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, İş Bankası, Garanti kredi faiz oranları!
- Adana'da bir kişi evinin balkonunda otururken silahlı saldırıya uğradı