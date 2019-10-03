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Taksim'de intihar girişimi: İki saat sonra ikna edilerek indirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.10.2019
TAKSİM'DE İNTİHAR GİRİŞİMİ

Taksim'de geçim sıkıntısı yaşayan bir kişi, inşaatı devam eden caminin iskelesine çıkarak girişiminde bulundu. Yerli ve yabancı turistlerin film izler gibi seyrettiği intihar girişiminde şüpheli, yaklaşık 2 saat sonra ikna edilerek aşağıya indirildi.

Edinilen bilgiye göre, maddi imkansızlıklardan dolayı kimliği belirsiz bir kişi 'nda inşaatı devam eden caminin minaresindeki iskeleye çıkarak girişiminde bulundu.

Minaredeki şahsı gören yerli ve yabancı turistler bu anı cep telefonuna kaydederken bazı vatandaşlar ise durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

2 SAATİN SONUNDA İKNA EDİLDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri minarenin altında her ihtimali göz önünde bulundurarak önlem aldı. Polis ekipleri minarede bulunan şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Yapılan ikna çalışmalarının ardından zanlı yaklaşık iki saat sonra ikna edilerek aşağıya indirildi. Polis aracına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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