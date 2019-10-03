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Bodrum'da içme suyu hattı patladı! Evleri su bastı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.10.2019
BODRUM'DA İÇME SUYU HATTI PATLADI!

'nın ilçesinde, hattı bomba gibi patladı. Patlama sonucunda bazı evlerin bahçelerini ve bodrum katlarını su bastı. Evlerin bodrum katlarındaki ve bahçelerdeki suları İtfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Ortakent Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde bulunan isale hattındaki bomba gibi patladı.

DSİ ait olan su borusunun patlamasıyla birlikte bazı evleri katlarını ve bahçeleri su bastı. Evlerin bodrum katlarındaki ve bahçelerdeki suları Büyükşehir belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Muski ekipleri ve Bodrum Belediye ekipleri bölge de onarım çalışması başlattı.

Bodrum'da içme suyu hattı patladı! Evleri su bastı... BODRUM'DA İÇME SUYU HATTI PATLADI! EVLERİ SU BASTI...

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