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Adana'da bir kişi evinin balkonunda otururken silahlı saldırıya uğradı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.10.2019 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019
BALKONDA OTURURKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

'da evinin balkonunda oturan Ferhat Ç'ye yoldan geçen ve plakası öğrenilemeyen araçtan av tüfeğiyle ateş açıldı. Açılan ateşte Ferhat Ç. vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralandı.

'da evinin balkonunda otururken yoldan geçen bir araçtan üzerine ateş açılan kişi ağır yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçe Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oturan Ferhat Ç'ye yoldan geçen ve plakası öğrenilemeyen araçtan av tüfeğiyle ateş açıldı.

Açılan ateşte Ferhat Ç. vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralandı. Özel bir hastaneye götürülen Ferhat Ç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayı gerçekleştiren şüphelileri bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Adana Seyhan'da bir kişi evinin balkonunda otururken silahlı saldırıya uğradı ADANA SEYHAN'DA BİR KİŞİ EVİNİN BALKONUNDA OTURURKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

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