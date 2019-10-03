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İstanbul'da 3 gündür kayıp şahıs aracında ölü bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.10.2019
3 GÜNDÜR KAYIP ŞAHIS ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

’da kendisinden 3 gündür haber alınamayan şahsın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu. Kuru’nun cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Kurumu’na götürüldü.

Ailesinin 3 gündür haber alamadığı Ömür Kuru (44), Çekmeköy ilçesi, Çamlık Mahallesi, Çamlık Sokak'ta aracının içerisinde ailesi tarafından ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi çevre güvenliğini aldıktan sonra Olay Yeri İnceleme ekipleri cansız bedenin üzerinde ve araç içerisinde uzun süre çalışma yaptı.

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Bu sırada sinir krizi geçiren aile fertlerine sağlık ekipleri yardım ederken Kuru'nun yakınların��n ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Kuru'nun cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Kurumu'na götürüldü.

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