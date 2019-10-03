Başkent’te otomobil reklam panosuna çarptı: 1 yaralı
Ankara’da saat 05.00 sularında Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde kaldırıma çıkan otomobil reklam panosuna çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı sıyrıklarla atlatan sürücü ise kazanın nasıl olduğunu anlamadığını ifade etti.
Ozan Fahri T. İdaresindeki 06 N 1688 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı üzerinde Ulus istikametine ilerlerken Türk Hava Kurumu önünde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Kaldırımda bulunan demir bariyerleri aşan otomobil, reklam panosuna çarparak durabildi. Kazada, otomobilde bulunan yolcu Ezgi B. yaralanırken sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ezgi B. ambulans ile Hacettepe Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri ise kazaya ilişkin inceleme başlattı.
KANLAR İÇERİSİNDE GÖRDÜ...
Öte yandan müzisyen olduğunu ve işten çıktığını belirten sürücü Ozan Fahri T. ise kazanın nasıl olduğunu fark etmediğini söyledi. Kız arkadaşını kanlar içerisinde gören sürücü gözyaşlarına hakim olamadı.
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