Meteoroloji'den son dakika kuvvetli rüzgar uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava surumu tahminlerini internet sitesi üzerinden yayınlandı. Tahminlerde Marmara'nın batısı ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar eseceği yönünde uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile gece saatlerinde Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor..
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısı ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Tekirdağ çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 28°C
Parçalı bulutlu, zamanla iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 29°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu, zamanla iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
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