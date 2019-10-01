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İstanbul D-100 Karayolu'nu kilitleyen kaza

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.10.2019 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019
D-100 KARAYOLU'NU KİLİTLEYEN KAZA

Karayolu'nda Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne giden sebze yüklü kamyonet devrildi. Şoförün hafif yaralandığı nedeniyle D-100 karayolu bir süre kapandı.

, saat 05.45 sıralarında meydana geldi. Sebze yüklü kamyon Esenyurt'taki Saadetdere Mevkii'ne geldiğinde sürücü direksiyon kontrolünü yitirdi. Yan yolda ilerleyen kamyonet yön tabelasını devirdikten sonra karayoluna girerek devrildi.
İstanbul D-100 Karayolu'nu kilitleyen kaza | Video İSTANBUL D-100 KARAYOLU'NU KİLİTLEYEN KAZA | VİDEO

Sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle trafik yaklaşık 2 saat kontrollü olarak sağlanırken, D-100 karayolunun iki yönünde de uzun kuyruklar oluştu.

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