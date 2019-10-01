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Gelin arabası gibi süslenen otomobilden 74 kilo eroin çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.10.2019
OTOMOBİLDEN ÇIKANLAR 'YOK ARTIK' DEDİRTTİ

'de, gibi süslenen, 'Evleniyoruz' yazılı otomobilde, şüphe üzerine polis ekiplerince arama yapıldı. 74 kilo 400 gram eroinin ele geçirildiği araçtaki 3 kişi, gözaltına alındı.

'de, gibi süslenen, 'Evleniyoruz' yazılı otomobilde, şüphe üzerine polis ekiplerince arama yapıldı. 74 kilo 400 gram eroinin ele geçirildiği araçtaki 3 kişi, gözaltına alındı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

ilçe merkezinde polis ekipleri, gelin arabası gibi süslenen, 'Evleniyoruz' yazılı otomobili şüphe üzerine, kontrol noktasında durdurdu. Ekiplerin narkotik köpeği 'Pars' ile araçta yaptığı aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş geçirildi. Otomobildeki 3 kişi ise gözaltına alındı.

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