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Annenin itirafı korkunç olayı ortaya çıkardı! Mezarlıkta bebek cesedi bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.10.2019
ANNENİN İTİRAFI KORKUNÇ OLAYI ORTAYA ÇIKARDI!

'nde bir mezarlıkta bulunan bebek cesediyle ilgili ve şüphesiyle 6 zanlı gözaltına alındı. A.D, kızının evde doğum yaptığını ve ardından bebeği, kızı ve kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 18 yaşındaki A.C. ile şehir mezarlığındaki bir mezara gömdüklerini itiraf etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, 14 yaşındaki kız çocuğunun evde doğum yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, olayla ilgili anne A.D'yi gözaltına aldı. A.D, kızının evde doğum yaptığını ve ardından bebeği, kızı ve kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.C. (18) ile şehir mezarlığındaki bir mezara gömdüklerini itiraf etti.

7 AYLIK BEBEK CESEDİ BULUNDU

Bunun üzerine mezarlıkta yapılan aramada, bez parçalarına sarılmış poşet içerisinde 7 aylık olduğu değerlendirilen bebek cesedi bulundu.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Anne A.D, mezarlıkta incelemelerde bulunan polis ekiplerine, "Ölü bebek kız. Bana böyle anlattılar. Benim bir suçum yok komiserim. Benim tek suçum gizlemekti. Bana çok bağırdılar, çok korkuttular beni." dedi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yeri inceleme ekipleri de kızın doğum yaptığı öne sürülen evde araştırma yaparak, bazı lekelerden numune aldı.

Ekipler, 14 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarı ve bebeğin ölümüne ilişkin, aralarında A.C'nin de bulunduğu 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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