01 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

'Bulaşıkları geç yıkıyorsun' dedi, öldüresiye dövdü!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.10.2019
'BULAŞIKLARI GEÇ YIKIYORSUN' DEDİ, ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ!

'nın Fethiye ilçesinde, bulaşıkları geç yıkadığı iddiasıyla eşi Halit H.(35), tarafından darbedilen Hacer H. (30), hastanede tedaviye alındı. Gözaltına alınan Halit H. ise mahkemece tutuklandı.

Fethiye'nin Karagedik Mahallesi'nde oturan Hacer H., 2 gün önce, bulaşıkları geç yıkadığı için iddiaya göre eşi Halit H. tarafından darbedildi. Uzun süre eşinden dayak yiyen Hacer H., kaçıp, anne ve babasının oturduğu eve gitti. Hacer H. buradayken fenalaşınca, ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İç kanaması olduğu ve dalağının patladığı tespit edilen Hacer H. ameliyata alındı. Dalağı alınan Hacer H., şiddet gördü��ü eşinden şikayetçi oldu.

Hacer H. ifadesinde, Halit H. ile 3 yıl önce evlendiğini, bunun ikinci evliliği olduğunu ve evlendiği günden beri Halit H.'nin kendisini dövdüğünü ileri sürdü.

Polis ekipleri şikayet üzerine başlattıkları çalışma kapsamında Halit H.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Halit H. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN