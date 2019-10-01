01 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Deprem oldu sanan kadın, belediye binasının camından atlamaya kalkıştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.10.2019
DEPREM OLDU SANAN KADIN, CAMINDAN ATLAMAYA KALKIŞTI

’da belediyede çalışan bir kadın saat 16.00 sıralarında olduğunu sanarak binanın yüksek giriş camından atlamaya kalkıştı. Kadın diğer çalışanlar tarafından tutularak aşağıya indirildi.

Olay, Belediye binasında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, belediyede görevli bir kadın çalışan kat içinde bir anda oluşan sallanmayı oluyor sandı.

"YANINDAKİ ARKADAŞLARI MÜDAHALE ETMİŞ"

Yaşanan sarsıntı sonrası yüksek girişteki camdan atlamaya kalkışan kadın çalışanı diğer vatandaşlar tutarak, kontrollü bir şekilde aşağıya indirdi.

Yaşanan olayın hemen ardından kadının sağlık durumunun iyi olduğu ��ğrenilirken olay anını belediye önünde bulunan bir vatandaş anlatarak, "Camdan atlamaya kalkmış müdahale etmiş yanındaki arkadaşları" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN