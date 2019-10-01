Hakkari'de 52 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekiplerince arazide yapılan aramalarda yük hayvanları ve arazide toplam 52 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların kapsamında Şemdinli ilçesi Tütünlü köyü kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında arazide yapılan aramalarda, yük hayvanları ve araziye atılmış 52 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.