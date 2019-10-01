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Hakkari'de 52 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.10.2019
HAKKARİ'DE 52 BİN 500 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

'nin  ilçesinde jandarma ekiplerince arazide yapılan aramalarda yük hayvanları ve arazide toplam 52 bin 500 paket ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların kapsamında ilçesi Tütünlü köyü kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında arazide yapılan aramalarda, yük hayvanları ve araziye atılmış 52 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

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