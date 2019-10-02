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Adana Seyhan'da eve atılan EYP paniğe neden oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.10.2019
EVE ATILAN EYP PANİĞE NEDEN OLDU

’nın Seyhan ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir müstakil evin penceresine el yapımı () atıldı. Patlama sesine uyanan ev sakinleri panikle durumu polise bildirdi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir müstakil evin penceresine el yapımı () atıldı. Patlama sesine uyanan ev sahibi panikle durumu polis ekiplerine bildirdi.

timleri mahallenin giriş çıkışında önlem aldı. İhbar üzerine olay yerine Terörle Mücadele polisleri ile Özel Harekat polisleri sevk edildi. Terör olaylarının yoğun yaşandığı mahalle olmasından dolayı özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanları EYP üzerinde yaptığı incelemelerin ardından, parçaları detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin arama çalışmaları başlattı.

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