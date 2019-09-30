Yeni haftada hava nasıl olacak? 30 Eylül Pazartesi hava durumu raporu
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamı güneşli bir gün geçirecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Yazar Mahmut Övür'den CHP'yi köşeye sıkıştıran soru: Suriye’deki 26 ABD üssü CHP’yi rahatsız etmiyor mu?
- İran'dan son dakika açıklaması: Teyakkuza geçiyoruz
- Metin Feyzioğlu: Terör örgütünü yürekten lanetlemeyenle işimiz olmaz
- İçişleri Bakanlığı duyurdu! Polis olmanın şartları değişiyor...
- Teröristlerin ifadeleri ortaya koydu! HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış
- ASELSAN elektrikli otobüsle yollara çıkıyor
- Son dakika: Muğla Marmaris'te deprem
- CHP'li belediyeler toplanma alanlarını ranta peşkeş çekmiş!
- İstanbul Fatih'te korkutan yangın
- Son dakika: Suudi Arabistan Kralı Selman'ın yakın koruması öldürüldü
- Yunan ordusundan asker olmak isteyenlere şoke eden yanıt!
- Son dakika: Meteorolojiden flaş sağanak uyarısı! Rize, Trabzon ve Artvin...