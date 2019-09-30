30 Eylül 2019, Pazartesi
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Yeni haftada hava nasıl olacak? 30 Eylül Pazartesi hava durumu raporu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.09.2019
YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

'den yapılan son değerlendirmelere göre, 'nin tamamı güneşli bir gün geçirecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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