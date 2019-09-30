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Samsun’da denizaltı mühimmatı paniği

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.09.2019 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
SAMSUN’DA DENİZALTI MÜHİMMATI PANİĞİ

'un Çarşamba ilçesinde sahilde kıyıya vurmuş denizaltı mühimmatı bulunması endişe yarattı. Çevredeki bazı evler tahliye edilip önlem alınırken, mühimmat imha edilmek üzere bomba imha ekiplerine teslim edildi.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı Dikbıyık Karakolu ekipleri, saat 19.30 sıralarında Çatlı Mahallesi sahil kıyısında paslanmaya yüz tutmuş halde patlayıcı madde bulunduğu ihbarını aldı.

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